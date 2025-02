Verissimo, toccante confessione di Emanuela Folliero: "Madre a 43 anni? Non erano questi i miei progetti"

09 febbraio 2025 a

Uno studio, quello di Verissimo, perfetto per le confessioni, per aprirsi, per confidarsi. E non ha fatto eccezione Emanuela Folliero, ospite di Silvia Toffanin nella puntata della trasmissione in onda su Canale 5 sabato 8 febbraio: a Verissimo, per la prima volta al pubblico, ha presentato il figlio Andrea, nato nel 2008 dal matrimonio con Enrico Mellano, matrimonio che si è concluso l'anno successivo.

"Sono diventata mamma a 43 anni. Non erano questi i miei progetti. Io volevo essere indipendente, fare una famiglia, dei figli. Poi, tra una cosa e l'altra, è andata diversamente", confessa la conduttrice, oggi 60enne. La Folliero, insomma, condivide aspetti molto intimi sulla gravidanza che le ha regalato Andrea.

Dunque, riflettendo sulla sua esperienza di maternità in età più avanzata, aggiunge: "Ormai pensavo che la vita mi avesse donato altro, invece poi è arrivata la sorpresa 17 anni fa", conclude una emozionata Emanuela Folliero.