Verissimo, Amendola in lacrime: "Fassari l'abbiamo sentito vicino"

"Mi batte veramente il cuore, perché per me I Cesaroni sono importanti": Claudio Amendola lo ha detto nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5 parlando della fiction Mediaset che tornerà presto in tv. Fiction di cui lui è protagonista. Insieme a lui, sul piccolo schermo, c'è sempre stato anche Antonello Fassari, scomparso lo scorso aprile. Ricordando l'amico e collega, l'attore con le lacrime agli occhi ha rivelato: "Di lui abbiamo un ricordo meraviglioso". Poi ha ammesso che la sua mancanza si è sentita parecchio mentre erano sul set: "Era una persona speciale, l'abbiamo sentito vicino durante le riprese, sul ciak avevamo scritto 'Ciao Antonello'".

In un secondo momento due protagonisti della nuova stagione de I Cesaroni, Ricky Memphis e Lucia Ocone, hanno raggiunto Amendola in studio. Gli attori, oltre a raccontare alcuni aneddoti avvenuti sul set, hanno parlato anche un po' della trama delle prossime puntate: Marco ha una nuova compagna, Virginia, da cui ha avuto un figlio. E così, mentre Amendola e Memphis provano a fare i nonni, il personaggio di Lucia Ocone diventa la nuova socia della bottiglieria Cesaroni e ha un solo obiettivo: trasformare lo storico locale della Garbatella in un ristorante. Ci riuscirà? Lo scopriremo più avanti.