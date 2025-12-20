Verissimo, Carmen Di Pietro: "Sono stata con Sylvester Stallone"

"Ci sono stata per quasi due anni, parlavo con lui attraverso il vocabolario. Vorrei trovare un altro uomo come lui": Carmen Di Pietro, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5, lo ha detto a proposito dell'attore americano Sylvester Stallone, rivelando così un vero e proprio scoop. Con lei, in studio, il figlio Alessandro Iannoni. "Sono una mamma ansiosa, ma cerco di superare i miei limiti", ha rivelato lei. Poi ha aggiunto: "Io amo mio figlio Alessandro, è la mia gioia". Oltre al compimento dei 60 anni, quest'anno Carmen ha potuto festeggiare anche altri due traguardi importanti: "Mia madre ha compiuto 80 anni e ho visto mio figlio prendere la laurea magistrale in marketing. Ora mi sto preparando per andare a trovare mia figlia in Texas, spero di tornare con un texano".
La showgirl, inoltre, ha ricordato alcuni momenti trascorsi insieme al papà Donato: "Rimandava sempre la visita dal medico e infatti poi è morto. Alcune volte noi figli dobbiamo portare i nostri genitori dal medico anche quando non vogliono". A quel punto è intervenuto il figlio Alessandro, commosso: "Quando è morto nonno era molto piccolo. Mamma la prendo spesso in giro, ma in realtà sono molto orgoglioso di lei".
Il giovane, quindi, ha sorpreso la madre leggendole una lettera. Lettera dedicata anche alla sua fidanzata Virginia, pure lei presente in studio: "Mamma tu per me sei casa. Hai pregi ma sicuramente tanti, ma tanti, tanti difetti. Tu e papà non mi avete mai fatto mancare niente, fino alla laurea. Sei gelosissima e, fino a poco tempo fa, una ragazza accanto a me non l'avresti mai immaginata. Ma, sotto sotto, Virginia ti piace". Poi, voltandosi verso la ragazza: "Virginia, tu sei arrivata quando meno me l'aspettavo. Ti ho conosciuto mentre ero in vacanza con mamma, quindi la devo ringraziare. Oggi ti devo ringraziare per essere riuscita a sopportare mia madre con il sorriso".