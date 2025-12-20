Verissimo, Carmen Di Pietro: "Sono stata con Sylvester Stallone"

"Ci sono stata per quasi due anni, parlavo con lui attraverso il vocabolario. Vorrei trovare un altro uomo come lui": Carmen Di Pietro, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5, lo ha detto a proposito dell'attore americano Sylvester Stallone, rivelando così un vero e proprio scoop. Con lei, in studio, il figlio Alessandro Iannoni. "Sono una mamma ansiosa, ma cerco di superare i miei limiti", ha rivelato lei. Poi ha aggiunto: "Io amo mio figlio Alessandro, è la mia gioia". Oltre al compimento dei 60 anni, quest'anno Carmen ha potuto festeggiare anche altri due traguardi importanti: "Mia madre ha compiuto 80 anni e ho visto mio figlio prendere la laurea magistrale in marketing. Ora mi sto preparando per andare a trovare mia figlia in Texas, spero di tornare con un texano".

La showgirl, inoltre, ha ricordato alcuni momenti trascorsi insieme al papà Donato: "Rimandava sempre la visita dal medico e infatti poi è morto. Alcune volte noi figli dobbiamo portare i nostri genitori dal medico anche quando non vogliono". A quel punto è intervenuto il figlio Alessandro, commosso: "Quando è morto nonno era molto piccolo. Mamma la prendo spesso in giro, ma in realtà sono molto orgoglioso di lei".