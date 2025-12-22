Verissimo, il regalo di Giuseppe Conte per Casalino: cala il gelo

Rocco Casalino a Verissimo. L'ex portavoce di Giuseppe Conte si è raccontato negli studi di Canale 5. E per l'occasione Silvia Toffanin ha voluto omaggiarlo con un pensiero: "Abbiamo una sorpresa che ti piacerà". E sul maxischermo dello studio, ecco apparire il leader del Movimento 5 Stelle. "Ciao Rocco, abbiamo lavorato per anni insieme", esordisce l’ex premier, mentre Casalino ammette: "No, non ci credo".

"So chi sei – prosegue Conte – affrontando la tua nuova sfida professionale non farai bene, farai benissimo. Conosco e ho sempre apprezzato la tua autonomia di giudizio. Immagino che sarai una voce scomoda, autentica, e quindi porterai una ventata di freschezza in un mondo dell’informazione che oggi più che mai mi appare molto appiattito. Abbiamo fatto dei confronti dialettici perché tu rifuggi gli schemi precostituiti, i pregiudizi ideologici, rifuggi anche le facili sirene. Credo che farai molto bene e ci predisponiamo ad ascoltare la tua voce vera, autentica".