lunedì 22 dicembre 2025
Verissimo, il regalo di Giuseppe Conte per Casalino: cala il gelo

Rocco Casalino a Verissimo. L'ex portavoce di Giuseppe Conte si è raccontato negli studi di Canale 5. E per l'occasione Silvia Toffanin ha voluto omaggiarlo con un pensiero: "Abbiamo una sorpresa che ti piacerà". E sul maxischermo dello studio, ecco apparire il leader del Movimento 5 Stelle. "Ciao Rocco, abbiamo lavorato per anni insieme", esordisce l’ex premier, mentre Casalino ammette: "No, non ci credo".

"So chi sei – prosegue Conte – affrontando la tua nuova sfida professionale non farai bene, farai benissimo. Conosco e ho sempre apprezzato la tua autonomia di giudizio. Immagino che sarai una voce scomoda, autentica, e quindi porterai una ventata di freschezza in un mondo dell’informazione che oggi più che mai mi appare molto appiattito. Abbiamo fatto dei confronti dialettici perché tu rifuggi gli schemi precostituiti, i pregiudizi ideologici, rifuggi anche le facili sirene. Credo che farai molto bene e ci predisponiamo ad ascoltare la tua voce vera, autentica".

Una volta finito il filmato, Casalino commenta: "Questa è tanta roba ti giuro su Dio mai mi sarei aspettato un video così. Lui è stato un fratello, un padre, un amico. È una persona straordinaria, estremamente perbene". Poi l'ex gieffino torna sull'esperienza a fianco del fu premier: "Per me arrivare a Palazzo Chigi e diventare portavoce del Presidente del Consiglio è stato il riscatto della mia vita: dove sono arrivato mi ha reso orgoglioso". Ma di fronte a tutto questo Casalino non dimentica di ringraziare Pier Silvio Berlusconi per il supporto avuto durante la pandemia, in particolare grazie alla collaborazione con Mediaset. 

