Affari Tuoi, tocca a Valentina? "Occhio De Martino, ti vestono da donna...": esplode una clamorosa polemica

Finisce il tiggì e arriva l'ora dei pacchi e del Dottore. Come ogni sera. Arriva l'ora di Affari Tuoi, il programma condotto da Stefano De Martino su Rai 1, il format campionissimo in termine di share, la mania tutta italiana che, sera dopo sera, raccoglie davanti al piccolo schermo milioni di telespettatori.

La puntata in questione è quella di mercoledì 26 febbaio. La concorrente in gara? Da Cerro al Volturno, provincia di Isernia, ecco Valentina, va da sé in rappresentanza del Molise. "Sono un'impiegata in una società di consulenza, facciamo assistenza tecnica alla pubblica amministrazione", spiega rispondendo alle domande di De Martino. Al suo fianco, "ecco il mio rinforzo: mio fratello Cristiano, prende le misure". "Sono impiegato in uno studio tecnico, faccio il geometra", spiega Cristiano.

Ovviamente, con Valentina in gara, tocca anche a una nuova pacchista: un'altra donna, da Prato, ecco Emilia, in rappresentanza della Toscana. Ed è qui che sui social, su X in particolare, si scatena il delirio a tempo record: già, ad Affari Tuoi ormai sono quasi tutte donne. Tre pacchisti uomini, punto e stop. Una presenza femminile talmente marcata da scatenare il sospetto.

"Scusate ma gli UOMINI???? Va bene tutto ma si sta esagerando", commentava Manuela. Ricciolo, commentando il lavoro della nuova pacchista, aggiungeva: "Sono passate più infermiera ad Affari Tuoi che da un qualsiasi ospedale" (infermiere ovviamente declinato al femminile). "Un programma al femminile. Occhio che ti infilano un tutù per condurre", aggiungeva un altro rivolgendosi a De Martino. "Che noia che fanno entrare solo concorrenti donne bellocce, i concorrenti uomini finora sono stati i più divertenti", chiosava Barby. Già, molti sospetti: c'era anche chi sosteneva che fosse una sorta di piano per arrivare all'imminente 8 marzo, festa delle donne, con un cast completamente al femminile. In ogni caso, tutto questo gentil sesso, a Valentina non ha portato fortuna: tra le prime chiamate, tre pesantissimi pacchi rossi, compresi quelli da 100mila e soprattutto quello da 200mila euro...