DiMartedì, Silvia Ronchey: "Stiamo vivendo una maledizione cinese: ecco che cosa dice", parole choc

"Che tempi stiamo vivendo? C'è una maledizione cinese che dice: possa tu vivere in tempi interessanti. Per gli storici i tempi di cambiamento sono molto interessanti ma sono maledetti. Pensiamo al 400, prima del Rinascimento, com'era ridotta l'Europa, con guerre, povertà, erano tempi di cambiamento": Silvia Ronchey, professoressa, storica e divulgatrice, lo ha detto nello studio di Giovanni Floris a DiMartedì su La7.

La Ronchey poi ha aggiunto: "Trump in America ha instaurato l’oclocrazia, è una parola interessante, è la degenerazione della democrazia. Si verifica quando il popolo si trasforma in oclos, parola che si traduce in genere con volgo, rozzo, brutale. La visualizzazione perfetta è l'assalto a Capitol Hill. Però oclos è anche quello che abbiamo visto nello Studio Ovale, il pestaggio teppistico, verbale, che è qualcosa di peggio dell'intimidazione". Il riferimento è alla discussione piccata tra il presidente americano Donald Trump e il leader ucraino Volodymyr Zelensky.

E ancora: "Abbiamo distrutto negli ultimi deceni il sistema della pubblica istruzione, con demagogia e fine della meritocrazia, ed ecco qual è il risultato: l'unico vero ascensore sociale, la cultura, si è fermato e abbiamo quindi un problema di rappresentanza e la democrazia questo è. Quindi il problema alla base della crisi della democrazia è un problema di crisi della cultura".

