Affari tuoi, Arianna travolta: "Mamma mia che p***e"

Entra con il pazzo 13, Arianna da Calci, ex pacchista della Toscana concorrente della puntata di mercoledì di Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. Ad accompagnarla in studio è la sorella Ilaria: due gocce d'acqua. "Due sorelle contro il Dottore, attenzione", suggerisce il padrone di casa.

Profetico, perché nel momento clou della partita il Dottore tenta la concorrente con un ultimo cambio pacco, rifiutato: Arianna si tiene il suo e fa bene, perché dei due pacchi rimasti, il blu da zero euro e quello rosso da 15mila euro, in mano aveva proprio quello con i soldi. Non tantissimi, ma bottino portato a casa in ogni caso.

Sui titoli di coda, ecco come di consueto scatenarsi i cosiddetti "pacchers", vale a dire i telespettatori di Affari tuoi che seguono il programma in tempo reale commentando le puntate su X.

"Un bel tacer non fu mai scritto. Ma quante ne ha sparate con i numeri, dopo aver detto che non li teneva in grande considerazione", "Il bambino. Il nipotino. Ho sognato ha sognato uffff", "Comunque le persone più carine non vincono quasi mai!", "La Rai ha fatto vincere tutta quella gente a ottobre e ora è rimasta senza soldi", "Che noia questa partita!! Due sorelline noiosissime", "Questa ragazza mi sta facendo venire mal di testa", "Mamma mia che p***e ultimamente, l'ultimo concorrente divertente è stato Pasqualone", "La madre ha sognato e la figlia ha avuto un brutto risveglio"