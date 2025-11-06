L'Eredità, "per conoscere Mamdani": caos su Simona

"Alè, tanto per cambiare, alla Ghigliottina chi risponde a meno domande". Nuova polemica, non proprio originalissima, a L'Eredità, il quiz show del preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni.

Il campione Gianluca, Alessia, Stefano, Teresa, Roberto e Claudia cedono il passo a Simona, insegnante di fisica di Pavia che batte tutti e arriva ai 100 secondi per poi qualificarsi al gioco finale, quello che assegna il montepremi.

In ballo alla Ghigliottina ci sono 165mila euro, che scendono a 41.250 euro. Cifra più che dignitosa. Cinque le parole indizio: "Capitale", "Salita", "Ordine", "Prezzo" e "Fissare". La neo-campionessa va dritta al punto e prova con "Capitale". I "match" con le altre parole sembrano perfetti e così è: risposta azzeccata e subito un bel gruzzolo in tasca.

Sui social, mentre Simona festeggia la cifra che le permetterà di esaudire un suo sogno, un viaggio a New York, i telespettatori si scatenano in commenti a 360 gradi.

"Ma anche voi negli ultimi minuti dell'eredità la qualità dell'immagine peggiora?", "Eh ma allora se è "fissare UNA DATA di partenza" il collegamento è con 'data', non con fissare. Io 'fissare la partenza' non l'ho mai detto", "Anche nel ciclismo, Marco: oltre alla cronometro nelle gare a tappe ci sono altre specialità dove si parte secondo un ordine", "Andrà a New York per conoscere il nuovo sindaco", "Il capitale di partenza, da depositare o investire, una partenza in salita, difficoltosa, l'ordine di partenza in una gara, il prezzo di partenza in un'asta e fissara una data o un orario per esempio per la partenza per le vacanze, di una partita, di un'attività".