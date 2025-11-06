4 di Sera, Faraone e la sparata su Almasri: zittito dalla Di Maggio

L’arresto in Libia del generale Almasri, ex capo della sicurezza delle carceri di Tripoli, ha generato tante polemiche in Italia per l’ormai famosa vicenda del suo rimpatrio da parte del governo. Ora l’ex-militare è stato rinviato a giudizio per aver torturato migranti e provocato la morte di uno di loro. Di questo si discute a 4 di Sera, il salotto di approfondimento politico e sociale di Rete 4, condotto da Paolo Del Debbio.

Due le fazioni contrapposte, ovviamente maggioranza e opposizione. E subito parte all’attacco Davide Faraone, esponente di Italia Viva: "Siamo riusciti a far passare la Libia per la culla del diritto, il governo italiano è riuscito in questo grande capolavoro di riuscire a far passare la Libia come il paese che ci dà lezioni di giustizia. Quello che non abbiamo fatto noi, cioè arrestare un presunto torturatore, un presunto omicida, lo ha fatto il governo libico con tutto quello che c'è in Libia. Per cui se noi oggi non riusciamo neanche a garantire il diritto che in Libia riescono a garantire, vuol dire che non siamo il faro dell'Occidente, come ci ha detto la Meloni, ma semmai siamo la lampadina scaduta del Mediterraneo, perché di questo si tratta. Noi abbiamo avuto un governo che ha cambiato versione tutte le volte che si è presentato in Parlamento. Ricorderete che prima ci hanno detto che l'avevano spedito in Libia prima che compisse un omicidio in Italia. Poi ci hanno detto che l'avevano spedito in Libia perché altrimenti i nostri italiani in Libia rischiavano la vita".