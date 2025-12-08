Ore 14, la mamma di Suamy crolla sull'inviato: "Resterà nella storia della tv"

Un episodio di pura emozione ha conquistato il pubblico ieri pomeriggio, 7 dicembre, durante la puntata di Ore 14 su Rai 2. La madre di Suamy Rispoli, una diciassettenne di Portici (Napoli), ha scoperto in diretta che la figlia, scomparsa da cinque giorni, era stata finalmente rintracciata.

L'annuncio, arrivato come un fulmine a ciel sereno, ha scatenato un turbine di lacrime, abbracci e sollievo immenso, trasformando lo studio in un abbraccio collettivo di speranza.La storia era partita all'alba del 2 dicembre: Suamy, affidata a una casa famiglia dopo la sospensione della potestà genitoriale alla madre, non era rientrata dopo le lezioni scolastiche. Il suo telefono si era spento alle 14:30, lasciando un vuoto angosciante. La direttrice della struttura aveva sporto denuncia per allontanamento volontario, mentre la madre, straziata dal dolore, aveva lanciato un disperato appello sui social: "Mia figlia è fragile, ho paura per lei, aiutatemi a trovarla".

Amici, vicini e associazioni avevano diffuso la foto della ragazza, alimentando una rete di solidarietà che ha tenuto alta l'attenzione mediatica.Poi, il colpo di scena in trasmissione. L'inviato Andrea Ruberto, mentre intervistava la donna, ha ricevuto un messaggio in tempo reale dai carabinieri: Suamy era stata individuata sana e salva nella zona di Miano, a Napoli. Leggendo le parole, la madre è crollata in un pianto liberatorio, aggrappandosi a Ruberto che l'ha sorretta per evitare che svenisse dall'emozione. "Mi abbraccia forte, sento il suo cuore battere all'impazzata", ha raccontato il giornalista su Instagram, definendolo "uno dei regali più belli di questo mestiere". E sui social c'è chi afferma che quanto accaduto "resterà nella storia della tv"