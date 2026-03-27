Garlasco, bomba su Alberto Stasi: "Quel che ho visto fa schifo, da lui mi aspetto di tutto"

"Da Alberto Stasi mi aspetto di tutto". Sono queste le parole pronunciate da Marzio Capra, il genetista consulente della famiglia Poggi, durante Ore 14 Sera. Nel programma di Milo Infante si parla di Garlasco. Lo stesso conduttore ricostruisce: "A volte la logica aiuta per cercare di capire quello a cui la scienza non dà risposte. Alberto Stasi uccide la fidanzata, poi corre a casa in bicicletta, senza farsi la doccia e pulirsi, si mette davanti al computer tranquillamente, ma si era già liberato di vestiti e arma del delitto? Dove? Non si sa, sono stati fatti dei controlli sulla strada e non è stato trovato niente. Almeno un dubbio su questo dovrebbe venire, dottor Capra".

Immediata la replica del consulente: "Non so in che condizioni è arrivato Stasi a casa, se avesse avuto un testimone lo avrebbe portato in questi 18 anni. Era a casa da solo, non so fosse nudo sporco di sangue al computer". Ma il conduttore ribatte: "È credibile questa cosa?". Lui insiste: "Ci sono state persone condannate per avere ammazzato tre-quattro persone che sono andate a mangiare un panino da Mc Donald’s". Poi l'attenzione si sposta sulla tesi alla quale Stasi stava lavorando.