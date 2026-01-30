Libero logo
Spari a Rogoredo
Crans-Montana
Jannik Sinner
Referendum Giustizia
Hub Energia

Garlasco, Giada Bocellari sbotta contro Garofano: "Cose fuorvianti, sono stanca"

venerdì 30 gennaio 2026
Garlasco, Giada Bocellari sbotta contro Garofano: "Cose fuorvianti, sono stanca"

1' di lettura

È scontro su Garlasco. A Ore 14 Sera Giada Bocellari non le manda a dire all'ex genarele dei Ris Luciano Garofano. Il tutto inizia quando l'avvocato di Alberto Stasi chiede al giudice Stefano Vitelli, che al processo di primo grado per il delitto di Chiara Poggi assolse l'ex fidanzato per insufficienza di prove, il motivo per cui non fece sequestrare la Umberto Dei in uso alla famiglia di Alberto.

Su questo dettaglio interviene Garofano che afferma che "lo scambio di pedali è stato stabilito nell’Appello Bis". Da qui la sfuriata di Bocellari: "Dice cose fuorvianti, sono stanca". "Della sostituzione dei pedali si parla nella sentenza dell’appello bis", dice Garofano interrotto dal legale. "No, mi dispiace, è fuorviante", critica Bocellari invitando l’ex generale a ricordarsi le cose al di là delle sentenze.

Alberto Stasi, il giudice Vitelli: "Ho parlato con mia madre", come si arrivò all'assoluzione

"Su un caso così complesso e misterioso, decisi di partire dalla base. Non solo norme e codici: misi in disc...

Tornando un po' indietro nel tempo, al 22 ottobre 2014, il sostituto procuratore Laura Barbaini - che in quell’occasione rappresentava l’accusa contro Stasi - sosteneva che a ritenere che i pedali del velocipede di Stasi fossero stati sostituiti con altri "puliti" era stata la parte civile, ovvero la famiglia Poggi. Barbaini, invece, concludeva che i pedali della Umberto Dei erano quelli originali, sia a giudicare dalla data di fabbricazione che dalle strisce catarifrangenti, ma soprattutto dal lavoro dei tecnici da lei nominati. Bocellari, ricordando le consulenze che sconfessavano lo scambio di pedali, conclude: "Sono stanca". 

Garlasco, hanno sempre cercato nel canale sbagliato? L'ultima svolta

C'è un canale su cui si stanno concentrando le attenzioni ed è quello dietro casa dei Poggi. Come spie...
tag
garlasco
giada bocellari
luciano garofano
ore 14

Le griglie non affondano Garlasco, hanno sempre cercato nel canale sbagliato? L'ultima svolta

La sentenza di primo grado Alberto Stasi, il giudice Vitelli: "Ho parlato con mia madre", come si arrivò all'assoluzione

Un'utopica comunità ideale Andrea Sempio, un audio spiazzante: "Uomini a caccia. E le donne..."

ti potrebbero interessare

PiazzaPulita, sparate su Trump: "Preoccupati per la sua salute mentale"

PiazzaPulita, sparate su Trump: "Preoccupati per la sua salute mentale"

Otto e Mezzo, Leonardo Maria Del Vecchio: "Mi piace l'Italia di questi tre anni e mezzo di governo"

Otto e Mezzo, Leonardo Maria Del Vecchio: "Mi piace l'Italia di questi tre anni e mezzo di governo"

Ghali, il delirio di Avs contro il governo: "Operazione ridicola"

Ghali, il delirio di Avs contro il governo: "Operazione ridicola"

Michele Zaccardi
Fabrizio Corona, 300mila euro al mese: come funziona il suo sistema

Fabrizio Corona, 300mila euro al mese: come funziona il suo sistema

Alessandra Menzani