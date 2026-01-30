Garlasco, Giada Bocellari sbotta contro Garofano: "Cose fuorvianti, sono stanca"

Su questo dettaglio interviene Garofano che afferma che "lo scambio di pedali è stato stabilito nell’Appello Bis". Da qui la sfuriata di Bocellari: "Dice cose fuorvianti, sono stanca". "Della sostituzione dei pedali si parla nella sentenza dell’appello bis", dice Garofano interrotto dal legale. "No, mi dispiace, è fuorviante", critica Bocellari invitando l’ex generale a ricordarsi le cose al di là delle sentenze.

È scontro su Garlasco . A Ore 14 Sera Giada Bocellari non le manda a dire all'ex genarele dei Ris Luciano Garofano . Il tutto inizia quando l'avvocato di Alberto Stasi chiede al giudice Stefano Vitelli , che al processo di primo grado per il delitto di Chiara Poggi assolse l'ex fidanzato per insufficienza di prove, il motivo per cui non fece sequestrare la Umberto Dei in uso alla famiglia di Alberto.

"Su un caso così complesso e misterioso, decisi di partire dalla base. Non solo norme e codici: misi in disc...

Tornando un po' indietro nel tempo, al 22 ottobre 2014, il sostituto procuratore Laura Barbaini - che in quell’occasione rappresentava l’accusa contro Stasi - sosteneva che a ritenere che i pedali del velocipede di Stasi fossero stati sostituiti con altri "puliti" era stata la parte civile, ovvero la famiglia Poggi. Barbaini, invece, concludeva che i pedali della Umberto Dei erano quelli originali, sia a giudicare dalla data di fabbricazione che dalle strisce catarifrangenti, ma soprattutto dal lavoro dei tecnici da lei nominati. Bocellari, ricordando le consulenze che sconfessavano lo scambio di pedali, conclude: "Sono stanca".