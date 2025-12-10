L'Eredità, "non mi ha convinto": si scatena un sospetto

Samuel e Lodovica i due concorrenti che sono riusciti ad arrivare ai Cento Secondi a L'Eredità, il game show condotto da Marco Liorni su Rai 1, nella puntata in onda questa sera, mercoledì 10 dicembre. A spuntarla, però, è stata Lodovica, che si è seduta al tavolo della ghigliottina con 180mila euro. Le cinque parole da collegare erano Roma, Villa, Mandare, No! e Viva. Mentre il montepremi, dopo un solo dimezzamento, è sceso a 90mila euro.

La concorrente ci ha ragionato su un minuto, come previsto dal regolamento, e poi ha puntato tutto sulla parola Re. Questa la soluzione che ha scritto sul cartoncino a sua disposizione. Il conduttore, però, attraverso il ragionamento le ha fatto capire che non era quella la parola corretta della ghigliottina di questa sera. La soluzione piuttosto era Mamma.

Una risposta, quella fornita e chiarita dal conduttore, che però non sembra aver convinto proprio tutti. Alcuni telespettatori hanno detto la loro, con alcuni commenti su X, subito dopo la puntata del game show. Un utente, per esempio, ha scritto: "Forzata…. #leredita", riferendosi alla soluzione della ghigliottina. Un altro invece ha fatto notare: "Mamma e Villa è un doppio passaggio, non mi ha convinto #leredita". Infine, c'è anche chi ha fatto una riflessione sulla parola proposta da Lodovica: "Viva ci stava benissimo nella famosa espressione 'È morto il re, viva il re!' quando si annuncia al successore la morte del reggente #LEredità".