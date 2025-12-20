Libero logo
L'Eredità, "ma questi lo guardano?": Stefano travolto

di
sabato 20 dicembre 2025
Stefano A, Maria Eva e Stefano B i concorrenti che sono riusciti ad arrivare al Triello a L'Eredità, il game show condotto da Marco Liorni, nella puntata in onda questa sera, sabato 20 dicembre, su Rai 1. Poi a spuntarla sono stati Maria Eva e Stefano A, che si sono conquistati l'accesso alla sfida dei Cento Secondi. E infine a sedersi al tavolo della Ghigliottina, la fase finale e anche la più seguita del gioco, è stato Stefano A con un montepremi di ben 160mila euro. 

La cifra, però, è scesa a 20mila dopo vari dimezzamenti. Le cinque parole da collegare erano: prezzi, borsetta, giapponese, possibilità e pasta sfoglia. Il concorrente, dopo averci ragionato su un minuto come previsto dal regolamento, ha puntato tutto sulla parola Leggera. Questa la risposta che ha scritto sul cartoncino a sua disposizione. Purtroppo, però, non era quella la soluzione della Ghigliottina di questa sera. La risposta corretta, come spiegato dal conduttore, era invece Ventaglio.

"Ma questi lo guardano il programma? Quando mai la parola finalw è un aggettivo #leredita", ha commentato un utente su X al termine della puntata, contestando la soluzione offerta da Stefano A. Un altro invece si è complimentato con il campione: "Molto garbato, Stefano. Spero che rimanga per un po’". Un altro ancora ha contestato la soluzione offerta dal programma: "Bravi, ma un po' tirata". 

