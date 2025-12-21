Libero logo
L'Eredità, sospetti su Marco prima dei titoli di coda: "Ha scritto..."

domenica 21 dicembre 2025
Vittoria mancata per Marco. Il concorrente de L'Eredità non è riuscito nell'impresa di portarsi a casa il bottino della trasmissione di Rai 1. Marco infatti non trova la parola finale della Ghigliottina. Lui dà a Marco Liorni la soluzione "pagliaccio", ma era "giudice". E in tanti sui social hanno commentato: "Ha scritto con molta sicurezza! Spero abbia indovinato!", "Che non avesse indovinato era chiaro visto che ha dimezzato sull'ultima ma pensavo avesse recuperato..", "Non ci siamo.. ha toppato è giudice", "Non ci credo ha sbagliato", "Ultimamente i campioni bravi un tutto, ma una vera pippa alla ghigliottina". 

In ogni caso, oltre alla consueta puntata, domenica va in onda L’Eredità Gran Galà Telethon. Per l'occasione nello studio ci saranno: Paola Perego e Paolo Belli, Eleonora Daniele e Tiberio Timperi, Gianmarco Tognazzi e Frank Matano, Fru e Ciro dei The Jackal, Gianluca Gazzoli e Ilaria D’Amico. Mentre ad animare la celebre Scossa ci pensano Elisa Isoardi ed Elenoire Casalegno.

Non è una novità in casa Rai. A viale Mazzini, infatti, dal 13 al 21 dicembre, le reti hanno proposto una gran quantità di speciali dedicati alla 36ª edizione di Telethon, coinvolgendo tv, radio e piattaforme digitali. Il tutto per una buona causa.



 

L'Eredità L'Eredità, "ma questi lo guardano?": Stefano travolto

Ghigliottina L'Eredità, "ingiocabile" come Sinner

Prego? L'Eredità, "mi viene in mente cocaina": caos sui titoli di coda

