L'Eredità, "un bel Lato B...": commenti pepati

"Stefano B ha anche un gran Lato B". Ma non gli basta per avere la meglio di Marco ai 100 secondi, il gioco "di semifinale" de L'Eredità. Al quiz show del preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni approda così alla Ghigliottina quest'ultimo e con in palio un montepremi potenziale davvero succoso: la bellezza di 200mila euro.

Al gioco finale, durante la fase degli indizi, il campione se la cava egregiamente e con due soli errori su cinque parole tiene in serbo un discreto gruzzoletto, 50mila euro. Abbastanza per farsi qualche bel regalo per Natale. Si tratta ora di trovare la soluzione che possa "matchare" alla perfezione con "Foto", "Montagne", "Aggiornare", "Sotto" e "Hitchcock".

La chiave lunedì sera non sembra impossibile e infatti su X, dove i telespettatori si danno appuntamento come da tradizione per commentare le puntate in tempo reale, in tanti la buttano lì abbastanza convinti: la soluzione è "Profilo". Marco la pensa proprio come loro e infatti è questa la parola che scrive sul suo cartellino, in attesa del verdetto di Liorni. Che arriva, anche se con un po' di ritardo: il conduttore infatti sembra quasi cercare di far vacillare le certezze del concorrente, tenendolo sulle spine. E da casa non la prendono benissimo: "Oddio, Liorni, chiudi il becco, che sappiamo tutti che ha indovinato", "Gli ultimi 5 minuti di presunti trabocchetti e spiegazioni insipide e oltretutto lette, sono talmente imbarazzanti che non si sopportano più. Dopo anni, qualcuno glielo dica". Eggià, alla fine finisce proprio così con Marco che si mette in tasca i soldoni.