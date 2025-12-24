Affari Tuoi, Micol sbanca alla Regione Fortunata? Ma... a fine puntata esplode il caos

Nella puntata di Affari Tuoi in onda martedì 23 dicembre ecco che nel regio di Stefano De Martino, dei pacchi e del Dottore fa irruzione Micol, concorrente proveniente dalla Valle d’Aosta. Prima di iniziare la sua avventura, si è presentata al conduttore e al pubblico di Rai 1 con queste parole: "Da Emaville, sono una poliziotta". Al suo fianco in studio c’era il marito Giuseppe, scelto come accompagnatore. Dopo una sfida lunga e ricca di colpi di scena contro il dottore Pasquale Romano, Micol ha concluso la partita portando a casa 100mila euro, conquistati grazie alla scelta vincente alla Regione Fortunata.

L’inizio è stato piuttosto movimentato: nei primi sei tiri Micol ha eliminato dal tabellone premi da 15mila euro, 0 euro, 500 euro, 100mila euro, 5 euro e 20 euro. A quel punto è arrivata la prima proposta del dottore, pari a 35mila euro, ma la concorrente non ha avuto esitazioni e ha subito rifiutato l’offerta. Subito dopo sono stati aperti i pacchi da 50 euro, 10 euro e 200mila euro, evento che ha spinto il dottore a proporre il cambio. Micol ha accettato, lasciando il pacco numero 18 per prendere il numero 3: una scelta che si è rivelata positiva, dato che il pacco abbandonato conteneva 30mila euro. I due tiri successivi hanno però eliminato premi importanti come 75mila euro e il pacco nero dal valore di 50mila euro.