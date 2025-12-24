Affari Tuoi, Micol sbanca alla Regione Fortunata? Ma... a fine puntata esplode il caos

Nella puntata di Affari Tuoi in onda martedì 23 dicembre ecco che nel regio di Stefano De Martino, dei pacchi e del Dottore fa irruzione Micol, concorrente proveniente dalla Valle d’Aosta. Prima di iniziare la sua avventura, si è presentata al conduttore e al pubblico di Rai 1 con queste parole: "Da Emaville, sono una poliziotta". Al suo fianco in studio c’era il marito Giuseppe, scelto come accompagnatore. Dopo una sfida lunga e ricca di colpi di scena contro il dottore Pasquale Romano, Micol ha concluso la partita portando a casa 100mila euro, conquistati grazie alla scelta vincente alla Regione Fortunata.
L’inizio è stato piuttosto movimentato: nei primi sei tiri Micol ha eliminato dal tabellone premi da 15mila euro, 0 euro, 500 euro, 100mila euro, 5 euro e 20 euro. A quel punto è arrivata la prima proposta del dottore, pari a 35mila euro, ma la concorrente non ha avuto esitazioni e ha subito rifiutato l’offerta. Subito dopo sono stati aperti i pacchi da 50 euro, 10 euro e 200mila euro, evento che ha spinto il dottore a proporre il cambio. Micol ha accettato, lasciando il pacco numero 18 per prendere il numero 3: una scelta che si è rivelata positiva, dato che il pacco abbandonato conteneva 30mila euro. I due tiri successivi hanno però eliminato premi importanti come 75mila euro e il pacco nero dal valore di 50mila euro.
Il dottore è tornato a farsi avanti con un’offerta da 20mila euro, ma Micol ha ribadito la sua volontà di continuare: "Voglio giocare, ringrazio il dottore ma rifiutiamo". Anche questa proposta è stata quindi tritata. Poco dopo è uscito il pacco da 10mila euro e una nuova proposta di cambio, che la concorrente ha deciso di non accettare. Con il tiro successivo è stato eliminato il premio da 100 euro, seguita da un’offerta da 31mila euro, ancora una volta rifiutata. La situazione si è fatta più tesa quando Micol ha aperto il pacco da 300mila euro. Nonostante l’ennesima proposta di cambio, la concorrente ha continuato con il suo pacco, eliminando prima l’1 euro e poi il premio da 50mila euro, restando così con soli 20mila euro ancora in gioco.
A questo punto il dottore ha tentato un’ultima volta con un’offerta da 5mila euro, ma Micol ha spiegato la sua scelta con queste parole: "Arrivati a questo punto, direi di continuare a giocare". Dopo aver rifiutato anche questa proposta, ha aperto il pacco contenente 200 euro. Rimasta nel finale con Gennarino e il premio da 20mila euro, ha deciso di affidarsi alla Regione Fortunata. Il suo pacco conteneva proprio 20mila euro. Per il premio massimo ha affermato: "Ho trascorso la mia infanzia in Calabria, d'estate, e quindi scelgo la Calabria", mentre per quello da 50mila euro ha puntato sulla Valle d’Aosta. "Pensavo di avere Gennarino nel pacco, è un gioco e bisogna giocare", ha raccontato prima dell’esito finale La scelta si è rivelata vincente: Micol e il marito Giuseppe hanno concluso la serata tornando a casa con 100mila euro. Una vittoria clamorosa che ha scatenato il sospetto di qualcuno sui social., considerata la rarità di una vincita alla Regione Fortunata: i più maliziosi, infatti, vedevano dietro ai 100k una sorta di "regalo di Natale" pilotato. Balle, fandonie, tanto che neppure riportiamo i commenti su X. Ma il sospetto, tra alcuni complottisti, ovviamente montava,,,