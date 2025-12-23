Affari Tuoi, il dramma di Cristina: nel nome della figlia... finisce in disgrazia

Ancora qui, nel regno di Stefano De Martino e del Dottore. Il gioco dei pacchi e della fortuna, il game-show in onda ogni sera su Rai 1, una sentenza in termini di ascolti. Ed ecco che nella puntata di lunedì 22 dicembre di Affari Tuoi, il pubblico ha assistito a una beffa clamorosa, dovuta a “ragioni di cuore”, che ha stroncato la corsa di Cristina: la concorrente molisana arriva a un passo da un premio pesantissimo, ma una scelta istintiva le fa perdere tutto proprio sul finale. È un epilogo amarissimo, una decisione che ribalta una partita iniziata con entusiasmo e speranze concrete.
Cristina, parrucchiera, gioca con il pacco numero 12 ed è accompagnata in studio dalla sorella Marisa. L’avvio è discreto, anche se qualche colpo pesante arriva presto e restringe il campo dei premi più alti, lasciando in corsa soprattutto i 300mila euro come sogno massimo. Alla prima telefonata, il dottore prova a fermarla con un’offerta da 25mila euro, ma lei decide di andare avanti: “Ho fatto il provino per gioco, non mi aspettavo di essere qua e adesso voglio giocare”.
Nel corso della partita Cristina racconta anche la sua storia personale: è sposata con Antonio ed è mamma della piccola Nicole, nata dopo una lunga attesa. Un momento intimo che la vede emozionarsi davanti a tutti: “È arrivata dopo 7 anni, è la mia gioia”. La seconda offerta del dottore, ancora da 25mila euro, non la convince: “Voglio fare un viaggio con mia figlia e Antonio e, se la fortuna ci aiuta, vorrei aprire un negozio più grande”.
La gara prosegue tra alti e bassi, con qualche tiro favorevole che la spinge a rifiutare anche i rilanci successivi, fino a quando il quadro cambia bruscamente: in rapida successione svaniscono prima i 50mila e poi i 300mila euro. A quel punto, il tetto massimo si abbassa drasticamente e Cristina si ritrova a giocarsi tutto tra due soli importi, 75mila euro e 200 euro.
Quando arriva la possibilità del cambio, entra in gioco il simbolismo: il pacco numero 13 richiama il giorno di nascita della figlia. Cristina decide di affidarsi all’istinto, spiegando la sua scelta con parole cariche di serenità nonostante la tensione: “Ho seguito il cuore e mi va bene qualsiasi cosa accada perché è già tantissimo quello che ho a casa”. Ma il finale è una doccia fredda: nel pacco scelto ci sono soltanto 200 euro. Il numero 12, lasciato andare all’ultimo, custodiva i 75mila euro, trasformando una scelta d’amore in una beffa difficilissima da digerire. Una beffa, come detto, clamorosa. Nel nome della figlia...