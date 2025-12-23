Affari Tuoi, Micol e il tatuaggio "bollente": scandalo in polizia?

È sempre tempo per Affari Tuoi, anche il 23 dicembre, l'antivigilia di Natale. Si accendono anche questa sera, come ogni sera, i riflettori sullo studio che è il regno di Stefano De Martino. Siamo su Rai 1, al gioco della fortuna e del Dottore, dei pacchi e dei tiri. Una battaglia contro la sorte che ogni giorno incolla al teleschermo milioni di italiani.

Oggi la sorte chiama in causa Micol, concorrente in rappresentanza della Valle d'Aosta. Ad accompagnarla nel tentativo di scalata al pacco più "pesante" ecco il marito, Giuseppe. Una coppia giovane, vivace e la cui complicità appare sin dal principio evidente. Innamorati e ammiccanti, i due bucano lo schermo e manifestano una indomita attrazione reciproca.

Ma c'è di più. Ad unirli, infatti, c'è anche il lavoro. Entrambi, sia Micol sia Giuseppe, sono infatti poliziotti, prestano servizio nella Polizia di Stato. Un dettaglio raro e curioso che ha incuriosito il pubblico ma anche il padrone di casa, De Martino, che sul loro servizio in polizia ha posto più di una domanda. I due, per inciso, vivono ad Aymavilles, provincia di Aosta.