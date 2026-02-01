Da noi... a ruota libera, la confessione di Serena Rossi: "Non le amavo..."

Serena Rossi è stata ospite a "Da noi… a ruota libera", il programma della domenica pomeriggio in onda su Rai1. L'attrice e cantante, intervistata da Francesca Fialdini, ha ripercorso alcune tappe della sua crescita artistica e personale. Parlando del suo rapporto con le canzoni napoletane, Rossi ha raccontato: "A 13 anni non le amavo. Davvero, la consideravo musica del passato. Volevo cantare Whitney Houston, Mariah Carey… Poi però quelle stesse canzoni mi sono tornate davanti con forza e ho iniziato ad ascoltarle di nuovo. È lì che ho capito che sono capolavori. E che, in qualche modo, dovevo cantarle anch’io".

"Volevo fare la cantante - ha ricordato inoltre -. Poi è arrivato il teatro e la recitazione… ma non pensavo affatto di diventare un’attrice. E invece, col tempo, è diventata la cosa più importante della mia vita. Una volta sembrava che si dovesse scegliere una strada sola; oggi, per fortuna, non è più così. E alla fine anche il pubblico che mi conosceva solo per le serie TV ha iniziato a vedermi e a sentirmi cantare". Tra i progetti futuri, il desiderio di promuovere la musica napoletana anche fuori dall’Italia: "Mi piacerebbe tantissimo. Sarebbe un sogno farla arrivare anche agli italiani che vivono all’estero. È un progetto che io e Davide abbiamo nel cassetto… speriamo davvero di riuscire a realizzarlo".