Libero logo
Askatasuna
Crans-Montana
Jannik Sinner
Referendum Giustizia
Hub Energia

Da noi... a ruota libera, la confessione di Serena Rossi: "Non le amavo..."

di
Libero logo
domenica 1 febbraio 2026
Da noi... a ruota libera, la confessione di Serena Rossi: "Non le amavo..."

2' di lettura

Serena Rossi è stata ospite a "Da noi… a ruota libera", il programma della domenica pomeriggio in onda su Rai1. L'attrice e cantante, intervistata da Francesca Fialdini, ha ripercorso alcune tappe della sua crescita artistica e personale. Parlando del suo rapporto con le canzoni napoletane, Rossi ha raccontato: "A 13 anni non le amavo. Davvero, la consideravo musica del passato. Volevo cantare Whitney Houston, Mariah Carey… Poi però quelle stesse canzoni mi sono tornate davanti con forza e ho iniziato ad ascoltarle di nuovo. È lì che ho capito che sono capolavori. E che, in qualche modo, dovevo cantarle anch’io".

"Volevo fare la cantante - ha ricordato inoltre -. Poi è arrivato il teatro e la recitazione… ma non pensavo affatto di diventare un’attrice. E invece, col tempo, è diventata la cosa più importante della mia vita. Una volta sembrava che si dovesse scegliere una strada sola; oggi, per fortuna, non è più così. E alla fine anche il pubblico che mi conosceva solo per le serie TV ha iniziato a vedermi e a sentirmi cantare". Tra i progetti futuri, il desiderio di promuovere la musica napoletana anche fuori dall’Italia: "Mi piacerebbe tantissimo. Sarebbe un sogno farla arrivare anche agli italiani che vivono all’estero. È un progetto che io e Davide abbiamo nel cassetto… speriamo davvero di riuscire a realizzarlo".

Verissimo, Thai Wiggers in studio con le stampelle: cos'è successo

Thais Wiggers si è presentata con le stampelle nello studio di Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5. La condut...

Infine, un passaggio sull’esperienza televisiva a Tale e Quale Show: "È stata fondamentale. I coach che ci vengono assegnati hanno un ruolo importantissimo: bisogna fidarsi di loro, lasciarsi guidare. A Maria Grazia Fontana devo davvero tanto. Mi ha insegnato una cosa che porto sempre con me: la musica nasce dal cuore, e bisogna buttarsi, avere fiducia in se stessi".

Verissimo, la rivelazione di Carlo Conti: "Guardando il mio conto corrente..."

"Quando ho capito che ce l'avevo fatta? Mai! Guardando il mio conto corrente, ho capito che è cambiato q...
tag
serena rossi
francesca fialdini
da noi...a ruota libera

Canino dalla Fialdini Da noi... a ruota libera, Canino e i "complotti": cos'è successo dietro le quinte di Ballando

Ballando con le stelle, tam tam impazzito su Delogu, Fialdini e D'Urso

Clamoroso, in finale! Ballando, imprevisto per Fialdini: la gonna si sfila e rimane in body

ti potrebbero interessare

Verissimo, la rivelazione di Carlo Conti: "Guardando il mio conto corrente..."

Verissimo, la rivelazione di Carlo Conti: "Guardando il mio conto corrente..."

Redazione
C'è posta per te, il dramma di Micaela: quante corna si è beccata in un anno

C'è posta per te, il dramma di Micaela: quante corna si è beccata in un anno

C'è posta per te, Liliana sta con l'amico del padre? Con mamma Sara finisce in disgrazia

C'è posta per te, Liliana sta con l'amico del padre? Con mamma Sara finisce in disgrazia

Affari Tuoi, Stefano De Martino marca a uomo Gerry Scotti: cosa è successo

Affari Tuoi, Stefano De Martino marca a uomo Gerry Scotti: cosa è successo