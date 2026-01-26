L'Eredità, grave sospetto su francesco: "Su Kafka ha sbagliato di proposito"

Oggi, lunedì 26 gennaio, è andata in onda una nuova puntata de L'Eredità, il game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni. A inizio trasmissione il padrone di casa ha dato subito il bentornato al nuovo campione del gioco: Matteo. Con lui giocano come concorrenti: Patrizia da Venezia, Francesco alla undicesima serata, Camilla da Lecce, Gioacchino da Parma, Jacopo da Firenze, Cinzia ieri ai 100 secondi. "Giochiamo?", ha chiesto il padrone di casa. "Giochiamo!", ha risposto a gran voce il pubblico in studio.

Ma alla fine l'unica concorrente che è riuscita ad arrivare fino alla Ghigliottina è stata Patrizia. La nuova campionessa aveva la possibilità di portarsi a casa la bellezza di 25 mila euro: il montepremi finale. Ma per riuscirci doveva trovare una parola che quadrasse con: "Chiedere", "Festa", "Fasi", "Ferro" e "Giubilare". Dopo un minuto di attenta riflessione, la nuova campionessa ha preso il suo cartoncino e ci ha scritto: "Settimana". Ma non era la risposta esatta. La soluzione giusta era: "Perdono".