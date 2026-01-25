Libero logo
Groenlandia
Jannik Sinner
Garlasco
Referendum Giustizia
Hub Energia

L'Eredità, sospetti sulle Professoresse: "Vi sembra credibile?"

domenica 25 gennaio 2026
L'Eredità, sospetti sulle Professoresse: "Vi sembra credibile?"

1' di lettura

Nuova puntata, stessa polemica. A L'Eredità non mancano i commenti dei telespettatori che sollevano sempre qualche dubbio sulla partita. E quella andata in onda domenica 25 gennaio su Rai 1 non è da meno. Nel mirino questa volta ci finiscono le Professoresse. "Ma vi sembra credibile che le professoresse indovinino quasi sempre?", si chiede un utente di X. In ogni caso il concorrente della trasmissione di Marco Liorni non è riuscito a trovare la soluzione della Ghigliottina. 

Le parole erano: genio, ecologica, luna, denti e digitale. La soluzione? Impronta. Ecco che un telespettatore spiega i collegamenti: "ECOLOGICA impronta indicatore impatto ambientale DIGITALE impronta per sboccare smartphone DENTI impronta in odontoiatria o medicina legale LUNA impronta le impronte lasciate dagli astronauti GENIO impronta lasciata da Leonardo Da Vinci". Eppure anche qui non mancano i dubbi. In diversi non nascondono le proprie perplessità e neppure il fatto di non conoscere alcuni termini. "Mai sentita "impronta del genio", c'è infatti chi scrive.

tag
l'eredità

Massacrato L'Eredità, Francesco massacrato dai telespettatori: "La più facile di sempre"

Pesante sospetto L'Eredità, pesante sospetto su Daniela: "Si coalizza con le altre per arrivare alla fine"

Caos in diretta L'Eredità, vince Daniela ma è rivolta: "Telecomando, bye"

ti potrebbero interessare

Domenica In, malore per Bobby Solo prima della messa in onda

Domenica In, malore per Bobby Solo prima della messa in onda

Domenica In, Iva Zanicchi sconvolge tutti: come si presenta in studio

Domenica In, Iva Zanicchi sconvolge tutti: come si presenta in studio

Dritto e Rovescio, l'influencer travolge Cremaschi: "Rubata la merendina"

Dritto e Rovescio, l'influencer travolge Cremaschi: "Rubata la merendina"

Claudio Brigliadori
Striscia la Notizia, così Maria De Filippi e Roberta Bruzzone fanno volare gli ascolti

Striscia la Notizia, così Maria De Filippi e Roberta Bruzzone fanno volare gli ascolti

Klaus Davi