L'Eredità, sospetti sulle Professoresse: "Vi sembra credibile?"

Nuova puntata, stessa polemica. A L'Eredità non mancano i commenti dei telespettatori che sollevano sempre qualche dubbio sulla partita. E quella andata in onda domenica 25 gennaio su Rai 1 non è da meno. Nel mirino questa volta ci finiscono le Professoresse. "Ma vi sembra credibile che le professoresse indovinino quasi sempre?", si chiede un utente di X. In ogni caso il concorrente della trasmissione di Marco Liorni non è riuscito a trovare la soluzione della Ghigliottina.

Le parole erano: genio, ecologica, luna, denti e digitale. La soluzione? Impronta. Ecco che un telespettatore spiega i collegamenti: "ECOLOGICA impronta indicatore impatto ambientale DIGITALE impronta per sboccare smartphone DENTI impronta in odontoiatria o medicina legale LUNA impronta le impronte lasciate dagli astronauti GENIO impronta lasciata da Leonardo Da Vinci". Eppure anche qui non mancano i dubbi. In diversi non nascondono le proprie perplessità e neppure il fatto di non conoscere alcuni termini. "Mai sentita "impronta del genio", c'è infatti chi scrive.

ECOLOGICA impronta indicatore impatto ambientale

DIGITALE impronta per sboccare smartphone

DENTI impronta in odontoiatria o medicina legale

LUNA impronta le impronte lasciate dagli astronauti

GENIO impronta lasciata da Leonardo Da Vinci #leredita — Guglielmo Da Riva (@Guglielmo64) January 25, 2026