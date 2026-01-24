L'Eredità, Francesco massacrato dai telespettatori: "La più facile di sempre"

Oggi, sabato 24 gennaio, è andata in onda una nuova puntata di L'Eredità, il game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni. A inizio trasmissione il padrone di casa ha dato subito il bentornata a Daniela, la super campionessa del gioco. Con lei giocano come concorrenti: Samuele da Varese, Francesco alla nona sera, Ilenia da Roma, Matteo da Firenze, Federico alla ventesima sera, Antonietta da Napoli. "Giochiamo?", ha chiesto il padrone di casa a inizio puntata. "Giochiamo!, ha risposto il pubblico a gran voce.

Ma alla fine l'unico concorrente che è riuscito ad arrivare fino alla Ghigliottina e stato Francesco. Il nuovo campione aveva la possibilità di portarsi a casa la bellezza di 41250 euro. Ma per riuscirci doveva trovare una parola che quadrasse con "Andare", "Centrale", "Carta", "Naturale" e "Nero". Dopo un minuto di attenta riflessione, il nuovo campione ha preso il suo cartoncino e ci ha scritto: "Percorso". Ma non era la risposta esatta. La soluzione corretta era: "Carbone".