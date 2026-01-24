L'Eredità, Francesco massacrato dai telespettatori: "La più facile di sempre"

Oggi, sabato 24 gennaio, è andata in onda una nuova puntata di L'Eredità, il game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni. A inizio trasmissione il padrone di casa ha dato subito il bentornata a Daniela, la super campionessa del gioco. Con lei giocano come concorrenti: Samuele da Varese, Francesco alla nona sera, Ilenia da Roma, Matteo da Firenze, Federico alla ventesima sera, Antonietta da Napoli. "Giochiamo?", ha chiesto il padrone di casa a inizio puntata. "Giochiamo!, ha risposto il pubblico a gran voce.
Ma alla fine l'unico concorrente che è riuscito ad arrivare fino alla Ghigliottina e stato Francesco. Il nuovo campione aveva la possibilità di portarsi a casa la bellezza di 41250 euro. Ma per riuscirci doveva trovare una parola che quadrasse con "Andare", "Centrale", "Carta", "Naturale" e "Nero". Dopo un minuto di attenta riflessione, il nuovo campione ha preso il suo cartoncino e ci ha scritto: "Percorso". Ma non era la risposta esatta. La soluzione corretta era: "Carbone".
Intanto sui social, tantissimi telespettatori si sono fiondati su X per commentare insieme la puntata: "Federico il campione dell'eredità ha perso dopo 20 giorni sono in lutto", "stasera l'avevo presa perfino io che di solito sono una pippa. Mi dispiace, Francesco, dev'essere difficile stando lì", "Che occasione sprecata, stasera la ghigliottina era davvero lineare", "bravo Francesco aveva cercato la soluzione difficile!", "La più facile di sempre".