L'Eredità,rivolta contro Liorni: "Tosse e pulci? Non lo usa nessuno"

Oggi, venerdì 30 gennaio, è andata in onda una nuova puntata de L'Eredità, il game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni. A inizio trasmissione il padrone di casa ha dato subito il bentornato ad Alberto, il nuovo campione che ieri ha debuttato perdendo però alla Ghigliottina. Con lui giocano come concorrenti: Francesco anche ieri ai 100 secondi, Martina da Campobasso, Pino da Chieti, Tiziana da Pra, Matteo da una settimana nel programma, Daniele da Ancona. "Giochiamo?", ha chiesto il padrone di casa. "Giochiamo!", ha risposto tutto il pubblico in studio a gran voce.

Ma alla fine l'unico concorrente che è riuscito ad arrivare fino alla Ghigliottina è stato Matteo. Il nuovo campione del gioco aveva la possibilità di portarsi a casa la bellezza di 22500 euro: il montepremi finale. Ma per riuscirci doveva trovare una parola che quadrasse con "Attacco", "Teatro", "Matura", "Un Po'", "Pulci". Dopo un minuto di attenta riflessione il nuovo campione ha preso il suo cartoncino e ci ha scritto: "Pelo". Ma non era la risposta esatta. La soluzione era: "Tosse".