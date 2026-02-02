L'Eredità, "Ghigliottina fatta ad-hoc": pesanti accuse, esplode il caso

Oggi, lunedì 2 febbraio, è andata in onda una nuova puntata de L'Eredità, il game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni. A inizio trasmissione il padrone di casa ha dato subito il bentornato a Francesco, il nuovo campione del gioco. Con lui giocano come concorrenti: Claudio da Roma, Alice da Lecco, Matteo alla decima sera, Patrizia da Calosso in provincia di Asti, Emanuele da Roma, Marco da Firenze. "Giochiamo?", ha chiesto il padrone di casa. "Giochiamo!", ha risposto a gran voce tutto il pubblico in studio.

Ma alla fine l'unico concorrente che è riuscito ad arrivare fino alla Ghigliottina è stato Claudio. Il nuovo campione aveva la possibilità di portarsi a casa la bellezza di 47.500 euro. Ma per riuscirci doveva trovare una parola che quadrasse con "Condizioni", "Garantito", "Ricevere", "Giocatore", "Biblioteca". Dopo un minuto di attenta riflessione il nuovo campione ha preso il suo cartoncino e ci ha scritto: "Prestito". Ed era proprio la parola esatta. Grandi festeggiamenti in studio.