L'Eredità, sospetti su Giada: "Chi ha in Rai"

sabato 7 febbraio 2026
1' di lettura

Tutti contro Giada. Accade durante L'Eredità in onda sabato 7 febbraio su Rai 1. Qui la concorrente del gioco di Marco Liorni viene presa di mira dai telespettatori. "Ma sfidate Giada che ce la togliamo di mezzo, povera Raffaela", "Giada ha qualche santo in Rai. Incredibile che nessuno la sfidi mai". Insegnante di yoga, Giada sembra non essere molto apprezzata su X. Non è comunque la prima volta che i concorrenti vengono presi di mira.

Nella puntata precedente le critiche si sono concentrate su Alessandra, l'unica concorrente che è riuscita ad arrivare fino alla Ghigliottina. La nuova campionessa aveva la possibilità di portarsi a casa la bellezza di 95mila euro. Ma per riuscirci doveva trovare una parola che quadrasse con "Errore", "Comune", "Volo", "Seguire", "Manuale". Dopo un minuti di attenta riflessione, la nuova campionessa ha preso il suo cartoncino e ci ha scritto: "Istinto". Ma non era la risposta esatta. La soluzione era: "Procedura".

Da qui la pioggia di commenti: "Procedura! Stava bene anche programma!! Bravi chi ha indovinato!!", "Certamente non l'ha presa!!!?", "Il conduttore cesserà mai di fare tutti questi rumoracci con la saliva? Ma che mangia durante le registrazioni?", "Può Alessandra iniziare a parlare con il x2 per favore è lentissima".

