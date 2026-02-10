Rai 2 gode per Milano-Cortina

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo
CHI SALE (Milano-Cortina 2026 - Rai 2)
L’onda benefica delle Olimpiadi travolge i palinsesti Rai con effetti non del tutto prevedibili. C’è una gara sportiva e una degli ascolti che ci fornisce una fotografia del grado di popolarità delle singole discipline. Sabato boom per la discesa libera maschile col podio dei nostri Franzoni e Paris al 30.7% di share.
Man bassa di audience anche per il pattinaggio di velocità (22.4%), sci freestyle (23.3%), curling (20.5%), pattinaggio artistico (20.7%), slittino (16.1%) e hockey femminile (14.1%). Il “Tg Olimpico” delle 17.40 ha tenuto il 23.6%. Per Rai 2 sicuramente il balzo più consistente col 15% medio nelle 24 ore.
Ma brilla anche Rai 1 con un daytime così acceso: a beneficiarne è stato l’access prime time con Stefano De Martino ancora sopra Gerry Scotti di 1 punto di share e la Clerici col suo The Voice Kids a tallonare C’è posta per te della De Filippi in prima serata. Sul piano dei contatti il target Rai pesca nel bacino Mediaset così come da quella generazione nativa digitale che la tv non la guarda mai, in particolare gli Under 15.