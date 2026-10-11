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Da noi… a ruota libera, dramma-Elena Sofia Ricci: "Fatico a perdonare gli abusi"

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domenica 11 ottobre 2026
Da noi… a ruota libera, dramma-Elena Sofia Ricci: "Fatico a perdonare gli abusi"

1' di lettura

Ospite di Francesca Fialdini a “Da noi… a ruota libera”, su Rai1, Elena Sofia Ricci ha parlato del perdono e della difficoltà di fare i conti con le proprie ferite: "La cosa più difficile è perdonare se stessi. Ci siamo passati in tanti, magari abbiamo avuto delle situazioni difficili, delle ferite. Quando qualcuno ti fa del male, quella cosa riguarda te, ma anche chi ti ha fatto del male. Se riesci a vedere quella ferita e a empatizzare, allora forse riesci anche a perdonare quella persona". 

Alla domanda se sia riuscita a perdonare chi le ha fatto del male, l’attrice ha risposto: "Quasi tutti. Faccio un po’ fatica a perdonare chi ha abusato di me quando avevo 12 anni. Continuo a farci fatica, perché la violenza è una cosa inaccettabile, a qualsiasi età. Sicuramente è coinvolta una patologia dall’altra parte, ma resta faticoso".

Elena Sofia Ricci ha spiegato di avere difficoltà soprattutto nel perdonare se stessa: "Per non aver saputo prima dire quello che sentivo, quello che provavo, senza essere ruvida, sgarbata. Ma sono sulla buona strada, credo". Infine, il suo invito al perdono: "Consiglio vivamente il perdono, siamo tutti esseri umani, imperfetti. Forse lo dobbiamo a tutti".

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