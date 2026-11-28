Come se non ci fosse un domani. Non è soltanto il titolo del nuovo singolo di Paolo Belli, uscito il 20 novembre, ma anche una sorta di manifesto per una nuova stagione della sua vita. Dopo mesi particolarmente difficili, legati al tragico incidente stradale in cui è rimasto coinvolto, l’artista emiliano torna alla musica e al pubblico con una consapevolezza diversa, senza nascondere le ferite e soprattutto senza la pretesa di essere per forza quello di prima. «Non potrò certo più far finta di niente», confessa.

Paolo, ci racconti come è nata questa autobiografia in musica.

«È nata da una chiacchierata con Mario Incudine. È capitato di trascorrere una intera notte insieme e gli ho raccontato veramente tutta la mia vita, gli aneddoti, le cose che mi sono successe. Lui, in un nanosecondo, ha scritto una canzone meravigliosa che ho tenuto nel cassetto per un po’. Poi, dopo quello che è successo ho sentito che era arrivato il momento giusto. Quando Mario me l’ha fatta ascoltare ho capito che raccontava esattamente tutto quello che sentivo».

Nel nuovo tour vedremo un Paolo Belli diverso da quello abituato a trascinare il pubblico con la sua Big Band?

«Io sono uno che in concerto non vede l’ora di salire sul palco. È il posto dove mi sento più sereno, più libero, più leggero. Sono abituato a far ballare e cantare le persone, ma stavolta ho voluto lasciare più spazio alla voce e all’interpretazione. Non so ancora come affronterò le prossime date, ma so che non potrò più far finta di niente. Non ho mai amato mettere la maschera e credo che non riuscirò a farlo neanche questa volta. Cercherò di essere il più sincero possibile».

Cosa rappresenta per lei la musica in questo momento?

«Una sorta di terapia. Quando sono successe cose difficili nella mia vita ho sempre usato la musica e mi ha sempre aiutato a uscirne. Adesso sto scrivendo molto, anche perché le persone che mi stanno vicino mi hanno spronato a mettere nero su bianco quello che sento. Non so se riuscirò a esprimere esattamente tutto quello che penso, ma ci sto provando. Sento che è arrivato il momento di far uscire una terza anima, quella di Paolo come persona, non soltanto il Dottor Jazz e Mister Funk che molti ricordano».

Quindi anche il pubblico dovrà aspettarsi un artista nuovo?

«Non so se tornerò a essere quello di prima. È una domanda che mi faccio tutti i giorni e alla quale non so rispondere. Di certo sono cambiate tante cose. C’è la parte intima di Paolo, quella che vive a casa con i familiari e gli amici, e che finora ho raccontato meno. Adesso avrò il coraggio di farlo».

Come ha trovato la forza di uscire dall’isolamento che si era imposto?

«È servito il tempo necessario. La prima volta che sono uscito di casa ho chiamato la mia band e sono andato a trovare un musicista. Il giorno prima un amico mi aveva proposto di andare in montagna in bicicletta e io gli avevo risposto: “Scordatelo, non lo farò mai”. Mia moglie, che è una persona che ascolto attentamente da sempre, mi ha spinto ad andare. Mi ha detto: se non vai ci separiamo...E quando sono arrivato da quel mio amico mi sono sentito un po’ più leggero. Poi abbiamo cominciato a pedalare, a parlare, e piano piano ho ricominciato a confrontarmi. Un metro alla volta, mi sono tolto un po’ di quella pesantezza che avevo addosso».

Come è stato tornare a Ballando con le stelle?

«Ho ricevuto una montagna d’amore da parte della squadra di Ballando, della Rai, di Telethon ma anche delle altre reti e soprattutto del pubblico. Milly mi ha detto: “Questa è casa tua”. E quando sono tornato mi sono sentito davvero a casa.Non finirò mai di ringraziarla».

Lei è uno dei miti anni 90 che stanno vivendo una nuova riscoperta. Nel nuovo show vedremo anche quel periodo?

«Certamente. Sarà un viaggio attraverso la mia storia e il mio percorso artistico. Voglio raccontare come sono arrivato fin qui, ripercorrendo anche gli anni dei Ladri di Biciclette e quella stagione che per me resta indimenticabile. Avevo 28, 30 anni e c’era una grande energia. Oggi ne ho 64 e voglio avere il coraggio di raccontare anche questo. La passione è la stessa. Certo, allora c’era l’incoscienza del ragazzo, adesso c’è maggiore consapevolezza. Il tempo passa: bisogna essere ancora più sinceri in ciò che si fa».

La sua musica può ancora regalare quella leggerezza cui lei ci ha abituato?

«Assolutamente. Quando abbiamo rimesso insieme la band, la prima cosa che abbiamo suonato è stata Everybody Needs Somebody dei Blues Brothers. Un bellissimo inizio. La musica ha una forza incredibile: entri nel suo mondo, cominci a suonare, a scherzare e improvvisamente tutto diventa più leggero».

E il futuro? Possiamo aspettarci ancora Paolo Belli in tv al sabato sera?

«È quello che desideravo fare fin da bambino. Bisogna vedere se loro lo desiderano e se io sarò in grado di farlo. Del resto ora vivo davvero come se non ci fosse un domani».