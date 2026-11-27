Isola sì, Isola no, Isola boh. Quel che è certo è che la messa in onda della nuova stagione dell’Isola dei Famosi, inizialmente ipotizzata per dicembre, slitterà a data e sede (televisiva o streaming) da destinarsi.

Le voci circolano da giorni sui siti specializzati nel chiacchiericcio tv, ma da Cologno non giungono prese di posizione ufficiali anche perché ufficialmente non era stata ancora programmata una data di avvio della trasmissione che, di fatto, si trova a un nuovo anno zero.

Per la prima volta, infatti, non sono previste dirette o televoto, ma una formula completamente registrata in 41 giorni di set nelle Filippine durante la scorsa estate. Su cui, a quanto si dice, Pier Silvio Berlusconi non si sarebbe ancora pronunciato definitivamente.

Tutto, insomma, resta molto vago e soffuso. Certamente la collaborazione con Banijay e la nuova stagione girata, montata e postprodotta del programma non andranno persi. Ancora, però, c’è da capire quando e addirittura come saranno trasmesse le puntate. Tra le ipotesi tutt’altro che esotiche (nonostante il reality esotico lo sia di suo da sempre…) ai piani alti Mediaset si starebbe addirittura valutando l’eventualità di mandare la nuova edizione, condotta da Selvaggia Lucarelli e Alvin come inviato, integralmente su Infinity, tanto le puntate settimanali quanto, probabilmente, il girato integrale.

Di sicuro, ufficialità a parte, si tratta di una mezza doccia fredda in anticipo per Selvaggia Lucarelli che si trova in difficoltà ancor prima di esordire nel ruolo, per lei inedito, di conduttrice. Un ruolo di cui, però, stando alle sue ultime dichiarazioni pubbliche sul tema, l’ex giurata di Ballando con le stelle sembra sia più che mai fiera.

Presentando la nuova edizione al recente Festival dello Spettacolo, tenutosi tre settimane fa a Milano, Lucarelli ha vantato i meriti di un cast che non ha esitato a definire addirittura stellare e che vede tra i concorrenti: Anna Lou Castoldi, Claudia Peroni, Denny Mendez, Eva Grimaldi, Martina Maggiore, Michelle Veronesi, Serena Enardu, Zeudi Di Palma, Alberto Fontana, Alex Caniggia, Daniele Iaià, Flavio Ubirti, Francesco Chiofalo, Il Musazzi (Stefano Giovanni Musazzi), Patrick Ray Pugliese, Pierpaolo Pretelli.

Tutti tornati sani dalle Filippine. Salvo il rischio di affondare in differita con un programma in cerca di una nuova cresta dell’onda. O meglio, di una semplice messa in onda... in un porto sicuro.