Un momento di naturale commozione dopo dopo aver visto la clip di Patrizia Napolano. O forse no. La cantante napoletana in gara a X Factor ha ricevuto un videomessaggio dal nonno che la segue sempre da casa e fa il tifo per lei. Una bella inziiativa che ha fatto scatatre la lacrimuccia a tanti, tra ospiti e telespettatori. Anche a Irama, che non è riuscito a trattenersi. “Ho visto questa clip e mi sono emozionato”, ha detto il cantante. Ma si è poi tradito da solo, mostrando erroneamente il testo che si era preparato. Il foglio infatti conteneva le stesse parole che aveva pronunciato in diretta.

Le telecamere, infatti, hanno inquadrato Irama mentre stava abbassando lo sguardo per leggere i suoi appunti. Quel pianto e quelle parole erano in

realtà parte di un copione già preparato con largo anticipo. Niente reazione genuina, quindi. Ma in tanti, comunque, hanno notato una certa emozione nel cantante. Il motivo? La sua reazione sarebbe in parte legata alla perdita della nonna, al quale Irama aveva dedicato il brano Ovunque tu sarai portato a Sanremo nel 2022. Irama ha spesso parlato pubblicamente del profondo amore per la nonna Adri, la cui data della morte non è mai stata resa nota.