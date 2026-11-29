Gigi Camedda, fondatore, tastierista e voce storica dei Tazenda, è morto a 66 anni nelle prime ore di domenica 29 novembre all’osspedale di Sassari, dove era ricoverato da tempo per una grave malattia.

Insieme ad Andrea Parodi e Gino Marielli aveva scritto una pagina fondamentale della musica sarda, portando la lingua e le tradizioni dell’isola sul palco del Festival di Sanremo. Appassionato di musica fin da giovane, aveva studiato pianoforte, tastiere e programmazione dei sintetizzatori. Dopo l’esperienza nel Coro degli Angeli, nel 1988 fondò i Tazenda.

La consacrazione nazionale arrivò nel 1991 con la partecipazione a Sanremo al fianco di Pierangelo Bertoli e il brano “Spunta la luna dal monte”. Il successo fece conoscere al grande pubblico le sonorità sarde, fuse con rock e pop. Dopo la scomparsa di Andrea Parodi nel 2006, Camedda proseguì il percorso della band con Marielli.

Il sindaco di Sassari, Giuseppe Mascia, lo ha ricordato come “un grande artista e un grandissimo sassarese, fortemente legato alla sua città, alla sua identità e alle sue tradizioni”. Ha sottolineato che tutti i sardi devono essergli grati per aver portato la musica isolana oltre il Tirreno, ricordando anche il suo profondo legame con il centro storico di Sassari, dove viveva e nella cui rinascita credeva.