Internet, decoder, tariffe. Il calcio secondo DAZN: tutto ciò che devi sapere

Smarcata la pronuncia, per le 4 lettere più sentite nelle ultime settimane (dazon) è ora di fare i primi bilanci. DAZN, ormai soprannominato il “Netflix dello sport”, è una piattaforma (non una tv!) che trasmette tutti i suoi contenuti in streaming sia dal vivo sia on demand. Su DAZN il calcio italiano sarà presente con tutta la Serie B e soprattutto con 114 partite di Serie A in esclusiva per tutto l’anno, ovvero il 30% del totale, mentre il resto rimarrà a Sky.

La divisione tra le due piattaforme sarà in base agli orari delle partite, con l’anticipo del sabato alle 20.30, la partita della domenica alle 12.30 e una delle 15 sempre in esclusiva su DAZN; a rotazione, ogni squadra finirà per giocare in uno degli slot riservati a DAZN o in quelli riservati a Sky. Una divisione che ha già dato i suoi primi verdetti con le prime tre giornate e i big match già assegnati. E a DAZN non è andata affatto male: la piattaforma di James Rushton è riuscita ad accaparrarsi una delle gare più attese della stagione, l’esclusiva di Inter-Juventus alla 34esima del campionato, oltre a Lazio-Napoli alla prima giornata, Napoli-Milan alla seconda, Torino-Juve alla 16esima, Juve-Roma alla 17esima e Milan-Napoli alla 21esima.

ISTRUZIONI

Se il “cosa” si vedrà su DAZN è abbastanza chiaro, il “come” è da approfondire. Per accedere alla piattaforma infatti non basterà più il semplice televisore. Essendo una piattaforma di streaming bisognerà affidarsi ad altri dispositivi, ovvero smartphone e tablet oppure ricorrere a una smart tv, collegabile a internet. In alternativa è necessario di dotarsi di accessori come il Chromecast, l’Amazon Fire tv, una smartbox o usare una console per i videogiochi. Infine, per chi potrà permetterselo, l’alternativa è Sky Q, il nuovo box di Sky che integrerà anche l’app di DAZN ma che richiede ben 200 euro per l’installazione più il normale pacchetto. Con un abbonamento si potranno utilizzare fino a due dispositivi contemporaneamente, ma ogni account potrà essere associato a un totale di sei dispositivi.

E i costi? L’abbonamento base a DAZN costa 9,99 euro al mese con la possibilità di provare con il primo mese gratuito e di disdire in ogni momento. Ci sono poi tariffe da 21,99 euro per tre mesi e 59,99 euro per 9 mesi. Costi che si abbassano invece per gli abbonati a Sky che volessero aggiungere il pacchetto DAZN: Sky infatti metterà a disposizione a partire da metà agosto dei ticket a prezzi agevolati sul sito e nei punti vendita per accedere alle partite su DAZN e da settembre si potranno comprare anche via sms. I clienti Sky infatti pagheranno 7,99 il mensile e riceveranno sconti dagli 8 ai 30 euro per i pacchetti da 3 e da 9 mesi. Su Mediaset Premium, l’intero pacchetto con DAZN (unica offerta del biscione, che non ha i diritti) invece sarà di 19.99 euro.

NON SOLO PALLONE

DAZN però non si limiterà al calcio italiano, ma avrà a disposizione oltre alle più grandi partite del rugby europeo (Heineken Cup) e i migliori incontri di boxe e Mma, anche alcuni campionati esteri come La Liga, la Ligue 1, la Coppa di Lega Inglese, la Coppa d’Africa, la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana, la UFC, la MLB, la NHL. Per dire, la prima diretta sarà sabato 4 agosto con la Supercoppa francese tra PSG e Monaco, in quella che potrebbe essere la prima partita di Gigi Buffon.

Ieri nel corso del lancio della nuova piattaforma, sono stati svelati alcuni programmi di analisi, approfondimento e intrattenimento sulla Serie A che potranno contare su nomi d’eccezione. Oltre ai padroni di casa già annunciati, la conduttrice Diletta Leotta e il super brand ambassador Paolo Maldini, tra gli opinionisti figurano Andriy Shevchenko e Luis Figo. «Inizia una nuova era per lo sport in Italia», ha commentato James Rushton, CEO di DAZN, «la nostra filosofia è: gli appassionati al primo posto».

di Silvia Galbiati