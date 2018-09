Napoli, disastro Ancelotti: la Sampdoria vince 3-0, magia Quagliarella. Tutti i risultati

Primo scivolone per il Napoli, primo campanello d'allarme per Carlo Ancelotti. Gli azzurri vengono travolti 3-0 a Genova dalla Sampdoria, in Paradiso grazie alla doppietta di Defrel e al pazzesco colpo di tacco volante dell'ex Quagliarella, nel finale. Non è riuscita stavolta agli azzurri la rimonta già centrata con la Lazio (da 0-1 a 2-1) e il Milan (da 0-2 a 3-2), mentre si confermano le amnesie difensive che potrebbero costare caro sia in Champions sia nella lotta scudetto, con la Juventus già unica delle big a a punteggio pieno dopo 3 giornate.



La Fiorentina, con Benassi, piega l'Udinese e sale a quota 6 (con una partita da recuperare) mentre l'Atalanta chiude male la settimana che l'ha vista uscire anche dai playoff di Europa League, perdendo in casa 1-0 con il Cagliari. Prima vittoria per la Lazio: Luis Alberto piega il Frosinone all'Olimpico in una gara più dominata di quanto non dica l'1-0 finale. Spettacolo sul campo del Sassuolo, che travolge il Genoa 5-3 (grandi protagonisti Boateng e Babacar, e Piatek per i rossoblu) pur correndo qualche brividi di troppo negli ultimi minuti.

Serie A, 3° turno

Milan-Roma 2-1 (Kessie, Cutrone; Fazio)

Parma-Juventus 1-2 (Gervinho; Mandzukic, Matuidi)

Atalanta-Cagliari 0-1 (Barella)

Chievo-Empoli 0-0

Fiorentina-Udinese 1-0 (Benassi)

Lazio-Frosinone 1-0 (Luis Alberto)

Sampdoria-Napoli 3-0 (2 Defrel, Quagliarella)

Sassuolo-Genoa 5-3 (Ferrari, Lirola, Babacar, Boateng, aut. Spolli; 2 Piatek, Pandev)

Classifica

Juventus 9; Sassuolo 7; Fiorentina, Spal, Napoli 6; Atalanta, Inter, Empoli, Roma, Torino, Udinese, Cagliari 4; Sampdoria, Milan, Genoa, Lazio 3; Parma, Bologna, Frosinone, Chievo 1