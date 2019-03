Louis Van Gaal lascia il calcio: "Lo faccio per mia moglie", la promessa del mister-tiranno

"Lascio per mia moglie". Louis Van Gaal, mitico allenatore olandese protagonista degli ultimi 25 anni del calcio mondiale tra Ajax, Barcellona, Bayern Monaco, Manchester United e nazionale olandese, ha intenzione di lasciare il mondo del pallone. Intervenuto al programma tv olandese VTBL, il 65enne ha spiegato che la sua signora "ha diritto a una vita con Louis van Gaal". "Lei ha smesso di lavorare 22 anni fa per starmi vicino e seguirmi nel mio lavoro all'estero. Le dissi che mi sarei ritirato a 55 anni. Per la verità ora ne ho 65 e davvero non posso più continuare. E posso dire che lei è molto felice". Il punto più alto raggiunto da Van Gaal in carriera è la Champions vinta con un Ajax giovanissimo nel 1995, in finale contro il Milan, con finale bissata (e persa) l'anno successivo a Roma contro la Juventus di Lippi.