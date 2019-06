Psg fa sul serio per Milinkovic, con il ritorno di Leonardo riparte l'assalto

Il fronte Milinkovic vive un momento di calma che però è solo apparente. Il passaggio di Leonardo al PSG apre un fronte fino a questo momento quieto. L’ex ds del Milan è un grande estimatore del serbo, aveva già provato ad approcciare una trattativa lo scorso anno senza però riuscire a smuovere Lotito dalle sue richieste di 120 milioni di euro. Con le finanze messe a disposizione da Al-Khelaifi però un nuovo assalto è da mettere in preventivo.

La Lazio continua a valutare Sergej 100 milioni di euro, c’è un accordo con l’agente del ragazzo che in caso di offerta molto simile a questa cifra, allora nessuno si opporrebbe all’addio. Con la partenza ormai certa di Rabiot, ecco che Leonardo potrebbe presto tornare a bussare alla porta di Lotito e una prima offerta da 75 milioni, vociferano in Francia, sarebbe pronta a essere spedita a Formello. Poco per convincere il patron a cedere.