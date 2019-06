Un momento di esplosione di gioia incontrollabile. In questa foto "rubata" ecco come hanno reagito il governatore del Veneto Luca Zaia, quello della Lombardia Attilio Fontana e il sindaco di Milano Giuseppe Sala al momento dell'annuncio a Losanna dell'assegnazione delle Olimpiadi invernali 2026 al tandem Milano-Cortina.











Un trionfo per l'Italia, un trionfo di marca Lega (le regioni governate dal Carroccio) e soprattutto del buon governo che riesce a superare le barriere politiche in nome del bene comune. Un bene comune che si traduce in soldi, tanti: circa 5 miliardi di euro l'indotto atteso per le due città e, a cascata, sulle due regioni del Nord Italia. Unica escluda da questa foto? Chiara Appendino: avrebbe potuto partecipare anche lei alla festa, ma il M5s l'ha obbligata a ritirare la candidatura congiunta di Torino in nome della guerra agli sprechi e alle grandi opere.