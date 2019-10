Gennaro Gattuso al Torino al posto di Walter Mazzarri? Perché la pista è caldissima

Per il Torino ora è crisi. I quattro gol incassati dalla Lazio sono l'ultimo brutto risultato di un periodo tutt'altro che brillante. Il presidente Urbano Cairo, a caldo, ha confermato la fiducia in Walter Mazzarri, anche perché tra tre giorni c'è il derby contro la Juventus. Insomma, non potrebbe fare altrimenti. Ma secondo TuttoSport, il quotidiano sportivo di Torino, nell'orbita granata graviterebbe il nome di Gennaro Gattuso. Sarebbe lui, in caso di esonero, il rimpiazzo - di lusso - che ha in mente il presidente. Gli altri nomi snocciolati da TuttoSport sono quelli di Davide Nicola e, a sorpresa, Cesare Prandelli. Ma l'obiettivo numero uno, in caso di ribaltone, è l'ex Milan. Che accetterebbe la sfida di buon grado.