Serie A, Vincenza Spadafora: “Ripresa graduale degli allenamenti. Decisione nei prossimi giorni”

22 aprile 2020 a

a

a

Vincenzo Spadafora, il ministro dello Sport, ha risposto al Senato all'interrogazione sulla ripresa delle attività sportive professionistiche e dilettantistiche: "Siamo consapevoli che dobbiamo riaprire perché lo sport è importante come valore economico e sociale, ma lo faremo nel rispetto assoluto della salute di tutti. Quindi gradualmente potremo sicuramente pensare di riaprire tutta la parte che riguarda gli allenamenti, mentre per i campionati e per quello che riguarda l'attività motoria all'aperto valuteremo insieme al Comitato Tecnico Scientifico e alla Protezione Civile, consapevoli che questa riapertura vada assolutamente spinta ma nella tutela della salute di tutti i cittadini italiani".

"Non vedo la ripresa del calcio". Serie A, la doccia gelata da Vincenzo Spadafora

La Lega di serie A ha fatto i suoi calcoli: per salvare la stagione, scrive Repubblica, deve riprendere gli allenamenti al più tardi a metà maggio, servono tre settimane per ritrovare una condizione di campionato. Le gare potrebbero iniziare ai primi di giugno e concludersi a fine luglio. Servono 13 date, 12 giornate più 4 recuperi, in tutto 124 partite.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.