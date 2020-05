Premier league, tutti uniti per la ripartenza: tra sette giorni il possibile via libera

01 maggio 2020 a

In Inghilterra si è vicini alla riapertura della premier league: tre ore e mezzo è durata oggi la riunione online dei 20 club che hanno ribadito l'intenzione di portare a termine la stagione. Lo scrive Sportmediaset che spiega che se il governo darà il via libera settimana prossima, l'idea è quella di riprendere gli allenamenti il 18 maggio e il campionato il 12 giugno.

Le 9 giornate rimanenti verrebbero giocate a porte chiuse e in campo neutro: su richiesta delle forze dell'ordine saranno scelti gli stadi lontano dalle aree urbane, come l'impianto del Manchester City, dell'Arsenal o del West Ham. La nostra Serie A ancora non ha deciso, ma l'intenzione - coronavirus permettendo - è quella di ripartire intorno a metà giugno, proprio come la premier.

