Lautaro Martinez, Piero Ausilio: "Resta all'Inter. Lo volete? Pagate la clausola"

28 maggio 2020 a

a

a

L'Inter prova a blindare Lautaro Martinez, sulle cui tracce come è noto c'è il Barcellona. A parlare è il ds nerazzurro, Piero Ausilio, che spiega come il club vuole tenere l'argentino o, in caso di cessione, monetizzare al massimo: "Per quanto riguarda Martinez c’è solo una strada che può portarlo lontano dall’Inter è quella del pagamento di una clausola. Una clausola di cui tutti sanno, inutile nascondersi esiste, è una clausola impegnativa, perché ha sia delle scadenze sia degli impegni che devono essere mantenuti ben precisi", ha tagliato corto. E ancora, ha aggiunto il ds parlando con Sky Sport: "Intanto è una clausola che scade i primi giorni di luglio quindi non è che durerà per tantissimo tempo. Ed è l’unica possibilità che esiste per non vedere oggi Lautaro lontano dall’Inter. Noi non stiamo in questo periodo discutendo il tema Lautaro con nessuno. Semplicemente puntiamo su di lui, è asset importante del club, e poi non dimentichiamo che ha ancora tre anni di contratto con l’Inter. I giocatori più importanti l’Inter non ha intenzione di cederli. Ha intenzione di tenerli e di rafforzarsi eventualmente sul mercato e questo vale anche per Lautaro", ha concluso Ausilio. Il costo della clausola in questione? 111 milioni di euro.

"Abbattere San Siro sì, questo covo di criminali invece no? Un...". Giordano dà di matto, i tifosi di Milan e Inter in estasi | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.