Jannik Sinner, pesante sospetto della Pennetta: "Non ha bruciato le scorie"

“Secondo me non ha ancora bruciato le scorie della delusione del Roland Garros ma di sicuro quella sconfitta contro Alcaraz è tutta benzina“: Flavia Pennetta, vincitrice degli US Open 2015 e commentatrice su Sky Sport, lo ha detto a proposito di Jannik Sinner, ora impegnato col torneo di Wimbledon. Poi ha aggiunto: "Deve accendere un fuoco dentro di lui per provare subito a trovare una rivincita a poche settimane di distanza da quel pesante ko. Il tennis è uno sport che, al contrario di altri, dà subito la possibilità di riscatto. In altre discipline devi aspettare anche due o tre anni per avere un’occasione per riprovarci, nel tennis invece i tornei importanti sono uno dopo l’altro e questo è un vantaggio anche per Jannik“.

“Non bisogna mai entrare in campo da sconfitti perché questo sport una chance te la dà sempre, si è visto anche con Fabio", ha detto la tennista riferendosi al marito, Fognini, battuto da Carlos Alcaraz in 5 set a Wimbledon. Secondo lei, lo spagnolo dalla sfida con Fognini ha imparato "a non sottovalutare nessuno. Forse non si aspettava di trovare Fabio così a posto fisicamente, non pensava che potesse durare così tanto. Forse credeva che mio marito avesse un’ora e mezza di autonomia prima di crollare, invece non è stato così“.