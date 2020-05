Bologna, negativo il test di controllo sul tesserato: niente coronavirus, sospiro di sollievo sulla Serie A

28 maggio 2020 a

Sospiro di sollievo per il Bologna e tutta la Serie A: il primo test di controllo effettuato sul componente del gruppo-squadra il cui ultimo esame aveva evidenziato un risultato dubbio circa il coronavirus ha dato esito negativo. Nelle prossime ore, comunque, verrà effettuato un esame di approfondimento. In via precauzionale, il club per oggi terrà comunque allenamenti in forma individuale. Alle 16 il ritrovo della squadra, Sinisa Mihajlovic compreso, mentre il tesserato che sembrava positivo, per oggi, resterà "fermo ai box". Un sospiro di sollievo anche se il caso mette in luce come la questione dei "falsi positivi" al tampone sul coronavirus sia più che mai concreta, un problema in più in questa faticosissima battaglia.

