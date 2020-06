Alex Zanardi, le condizioni di salute restano stazionarie: "Stop a nuovi bollettini"

24 giugno 2020 a

Le condizioni di Alex Zanardi rimangono stazionarie e in accordo con la famiglia non verranno più diffusi ulteriori bollettini medici fino a quando non ci saranno variazioni significative sul suo stato di salute. Lo hanno fatto sapere i medici del Policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena, dove il 53enne ex pilota e atleta paralimpico bolognese è ricoverato in terapia intensiva da venerdì 19 giugno, dopo il gravissimo scontro frontale con un camion durante una staffetta in handbike in Val d'Orcia.

Zanardi ha trascorso la quinta notte di degenza senza sostanziali variazioni nelle sue condizioni cliniche, per quanto riguarda i parametri cardio-respiratori e metabolici, e rimane grave il quadro neurologico. Continua il neuromonitoraggio e viene valutato costantemente da una équipe formata principalmente da anestesisti-rianimatori e neurochirurghi, affiancata da un team multidisciplinare in base alle diverse esigenze cliniche. Il paziente è sempre sedato, intubato e ventilato meccanicamente e la prognosi rimane riservata. Non è ancora data sapere l'entità del danno neurologico provocato dal "fracasso facciale" riportato dal pilota: la si potrà cogliere solo quando verrà diminuita la sedazione, una volta migliorate le condizioni di salute generali.



