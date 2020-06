Diego Maradona, problemi di salute per l'argentino che potrebbe avere nella sua squadra Ronaldinho

28 giugno 2020 a

a

a

Un video in cui Diego Maradona balla con i pantaloni abbassati è diventato virale qualche giorno fa, testimoniando una condizione generale abbastanza preoccupante, come ha spiegato il neurochirurgo che lo segue, Leopoldo Duque: "Diego sta bene - ha detto lo specialista ad América Tv - ma il momento per lui è molto difficile. Soffre per l'isolamento forzato dovuto alla quarantena e ha continui sbalzi d'umore, è molto fragile emotivamente. Quello dell'alcol è un problema. Quando beve, la fragilità e l'instabilità emotiva sono ingestibili. È su questo che stiamo lavorando, ma è un processo lungo e laborioso". Ma c'è chi ancora sogna di essere allenato dal Pibe de Oro che è ancora il tecnico della squadra argentina del Gimnasia: è Ronaldinho, anche lui non in un periodo fortunato.

Giocava con Maradona, ora è un senza tetto: a 57 anni, la drammatica parabola dell'ex talento del Napoli e de calcio italiano

Il brasiliano è agli arresti domiciliari in un hotel di Asuncion dopo essere entrato in Paraguay con documenti falsi: l'accusa è di riciclaggio. Dinho scrive il Corriere della Sera, sogna di tornare a giocare per la squadra di Maradona. Chissà se realizzerà davvero il sogno di andare al Gimnasia. Quel che è certo è che la stima e l'amicizia tra due fenomeni assoluti come Ronaldinho e Maradona è di lunga data.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.