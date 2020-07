Alessio Romagnoli, la voce dalla Spagna: "C'è già l'accordo col Milan, la settimana prossima firma con l'Atletico Madrid"

03 luglio 2020 a

a

a

Dalla Spagna sono sicuri: il capitano del Milan Alessio Romagnoli dalla prossima stagione sarà in forza all'Atletico Madrid. Secondo Don Balon, il 25enne difensore romano"firmerà la settimana prossima” con i colchoneros allenati da Diego Simeone. Il contratto di Romagnoli con il Milan scade nel giugno 2022 e pesano sul club le incognite sul prossimo allenatore (favorito il tedesco Ralf Rangnick, che vorrebbe il pieno controllo dell'area tecnica e del mercato) oltre che quelle, ormai tradizionali, su un nuovo eventuale proprietario (voci di trattative tra Elliott e il francese Arnault sono tornate d'attualità questa settimana). Ancora top secret i dettagli economici di un accordo che gli spagnoli, forse con eccesso di ottimismo, danno già per fatto.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.