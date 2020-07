Torino, 3-0 al Genoa: Bremer, Lukic e Belotti, un tris da salvezza

16 luglio 2020 a

Sfida tra deluse, quella andata in scena all'Olimpico tra il Torino e il Genoa. Padroni di casa appena fuori dalle sabbie mobili, mentre il Genoa è solo un gradino sopra il baratro. Alla fine sono i granata padroni di casa a vincere, in una gara il cui risultato parla chiaro: 3-0. In rete Bremer, Lukic e Belotti al settimo sigillo di fila. Granata a +8 sulla zona retrocessione mentre il Genoa resta a +1 sul Lecce. E domenica arrivano a Marassi i salentini in un vero e proprio spareggio salvezza.

