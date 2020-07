Leeds "italiano" promosso in Premier League dopo 16 anni: vince la locura di Marcelo Bielsa

18 luglio 2020 a

Il loco Marcelo Bielsa ha realizzato un’impresa destinata ai libri di storia. Grazie alla sconfitta del West Bromwich contro l’Huddersfield, il Leeds ha conquistato la promozione in Premier League senza giocare e con due giornate d’anticipo. Un traguardo che ha un significato enorme per questo club antico e glorioso, che però è finito in disgrazia agli inizi degli anni 2000. Il Leeds ha aspettato 16 lunghi anni prima di tornare nel massimo campionato inglese, e ce l’ha fatta con l’allenatore filosofo in panchina. Grande merito va riconosciuto anche ad Andrea Radrizzani, l’italiano che è subentrato a Massimo Cellino nel 2018 e ha avviato un nuovo progetto che si è compiuto in soli due anni con la promozione in Premier League. Per la verità Bielsa l’aveva già sfiorata lo scorso anno al primo tentativo, quando arrivò terzo in classifica e perse in semifinale dei playoff. Ma stavolta il Leeds ha dominato il campionato, è praticamente sempre stato in cima e neanche il Covid gli ha impedito di raggiungere lo storico e tanto atteso traguardo.

