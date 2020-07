Serie A, il Sassuolo con va oltre e contro il Cagliari sfuma il posto all'Europa League

18 luglio 2020 a

Il Sassuolo getta via una grande occasione a Cagliari, spreca il vantaggio iniziale, non sfrutta un dominio territoriale evidente e una superiorità numerica per tutto il secondo tempo per chiudere l'incontro alla Sardegna Arena e si fa raggiungere nella ripresa sull'1-1 da un Cagliari spento ma tenace, gettando al vento la possibilità di continuare la rincorsa per il settimo posto che vale un posto in Europa League.

La rete di Caputo, arrivata al 12' sembrava il preludio ad una gara tutta in discesa e per oltre un'ora i neroverdi (oggi in tenuta bianco e verde) di De Zerbi hanno tenuto in scacco un Cagliari impaurito e sterile senza però affondare troppo per il raddoppio ma limitandosi solo ad azioni pulite dando la possibilità alla squadra di Zenga di fare, nella sua univa vera azione offensiva, centro con Joao Pedro, rete con cui i rossoblù annullato un digiuno lungo quattro partite. Inutile l'assalto finale del sassuolo, che non ha trovato le forze per pungere e sfruttare l'occasione per avvicinarsi al Milan, all'ottavo posto. Per i sardi un punto alla fine meritato per il carattere dimostrato nonostante il gioco patisca l'assenza dell'infortunato Nainggolan.

