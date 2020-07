Max Biaggi, la nuova fiamma è Francesca Semenza: bellissima e 21 anni in meno di lui

19 luglio 2020 a

A Max Biaggi non è mai mancato il buon gusto in fatto di donne. Il campione romano del Motomondiale ha avuto relazioni più o meno durature con bellissime come Naomi Campbell, Eleonora Pedron e Bianca Atzei. Ora, a 49 anni appena scoccati, e con una bruttissima disavventura di salute legata a un incidente sulle due ruote che ha fatto temere per la sua vita nel 2017 (in seguito al quale, per lo spavento, aveva promesso di lasciare per sempre le gare: promessa non mantenuta...), Biaggi pare aver trovato un'altra fidanzata.

Ambienti e lui vicini riferiscono che sia "innamorato" e che "faccia sul serio". La fortunata in questione si chiama Francesca Semenza, 27enne, splendida attrice rampante bergamasca che ha dunque 21 primavere in meno del pilota. È già stata “pizzicata” a Montecarlo con Max. Ovviamente, a tutto gas.

